Apre oggi la pista di go kart di Aci Sport a Castelsardo, allestita di fronte al campo sportivo di via Sedini.

Sarà attiva per tutte le feste (tranne il 31 dicembre e il primo gennaio) dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17.30.

Anche Nule, piccolo centro del Goceano, propone alcuni eventi natalizi. Mercoledì 28 dicembre dalle 10, nei locali della ludoteca comunale, si terrà un laboratorio di cucina curato dall'associazione culturale Lughené, dal titolo "Dolci di Natale". Sabato 7 gennaio dalle 10, nella palestra comunale, sempre Lughenė curerà una mattinata all'insegna dei giochi di legno, abilità, precisione e di velocità costruiti artigianalmente in Sardegna.

