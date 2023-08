Saranno due giornate di grande festa a Burgos, centro del Goceano, grazie al "Summer Festival 2023", organizzato dai fedales 1983 e 1994.

Il via sarà venerdì 4 agosto alle 18 con la sfilata per le vie del paese che vedrà la partecipazione dei cavalieri locali in costume, dell'associazione Banda Musicale Ittirese e dei gruppi folk di Burgos, Foresta Burgos, Santa Lucia di Buddusò, Ballerinas Sindiesas, Bella Mia di Busachi, Tuffuddesu di Osilo e le maschere tradizionale sarde dei Boes e Merdules di Ottana e Miamones di Olzai.

Alle 21 piazza Emanuele Filiberto ospiterà la serata folkloristica con i gruppi folk che hanno preso parte alla sfilata e i tenores Santa Lulla di Orune, Santa Sarbana di Silanus e Murales di Orgosolo. Spazio anche al gruppo etnico musicale Ballade Ballade Bois. La serata sarà presentata da Gavino Salis.

Sabato 5 agosto, alle 22, una serata musicale al campo sportivo Gianfranco Urrazza.

