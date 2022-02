Dopo dieci giorni di quarantena a bordo della nave merci battente bandiera Antigua e Barbuda, rimasta bloccata nello scalo marittimo di Porto Torres, il cargo Bbc Brisbane proveniente dalla città turca di Smirne ha mollato gli ormeggi per dirigersi verso il porto di Arbatax.

Era stata costretta a fermarsi nella banchina Ponente 1 per il periodo di isolamento a causa della presenza a bordo di cinque marinai risultati positivi al Covid. Il contagio era stato rilevato a seguito di un malore avvertito da un marittimo, finito al pronto soccorso al Santissima Annunziata dove il tampone molecolare aveva dato esito positivo. Immediatamente l’ufficio di Sanità marittima, su segnalazione della sala operativa della Capitaneria di porto, ha fatto scattare i protocolli di sicurezza, ordinando il tampone per tutto l’equipaggio composto da 12 membri compreso il comandante. Gli ultimi controlli hanno fatto rilevare la presenza di un solo positivo a bordo, condizione non più allarmante riconosciuta dalla Sanità marittima che ha consentito alla nave cargo di salpare dal porto turritano e riprendere il viaggio in mare.

