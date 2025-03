Nell'ambito territoriale n. 1 del Distretto di Alghero, del Coros, del Villanova e del Meilogu, dalla giornata di oggi prenderà servizio nel comune di Bonorva una nuova pediatra con incarico provvisorio. Si tratta del medico Caterina Zanza, con ambulatorio in corso Umberto I. La dottoressa garantirà il servizio nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 15 alle 17; mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle 11.

A partire dalla giornata di oggi, lunedì 10 marzo, è possibile presentarsi per effettuare la scelta, anche muniti di delega, agli Uffici Scelta e Revoca di Bonorva, al Poliambulatorio G. Manai, in via Vittorio Emanuele dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle 12.15; a Thiesi, nel presidio sanitario, in viale Madonna di Seunis, dal lunedì al mercoledì, dalle 8.30 alle 12.30.

La scelta del medico potrà essere richiesta anche tramite mail, e in questo caso è necessario allegare la copia di un documento di identità e la tessera sanitaria (in formato pdf) o, in caso di delega, presentando copia della delega a firma del delegante e il documento di identità del delegato, oltre al recapito telefonico del genitore che presenta la richiesta e il nominativo del pediatra scelto.

