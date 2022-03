Non una festa qualunque, ma per i cento anni di Francesca Cocco, il paese di Bono, ha voluto celebrare il compleanno della centenaria con una funzione religiosa presieduta dal vescovo, monsignor Corrado Melis.

Nella chiesa di San Michele, parenti e familiari, ma anche tanti conoscenti, hanno voluto rendere omaggio a “zia Francesca”, dotata di una grande fede, militante nell’Azione cattolica per tanti anni con partecipazione attiva alla vita ecclesiale ed esperta sarta, nota in paese per la sue abilità nel realizzare e confezionare abiti da sposa e non solo.

L’anziana, figlia di una centenaria, fa parte di una generazione longeva. A spegnere le candeline anche il sindaco di Bono, Elio Mulas.

“Tutta la comunità bonese festeggia i 100 anni di zia Francesca Cocco, - ha annunciato il primo cittadino - come amministrazione comunale vogliamo augurarle altri cento di questi giorni, sempre circondata dall'affetto di tutta la famiglia e la comunità bonese. Ancora auguri zia Francesca, a medas annos!”

© Riproduzione riservata