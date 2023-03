La Giunta comunale di Bonnanaro presieduta dal sindaco Giovanni Carta ha approvato l’istituzione di spazi destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, i cosiddetti “Parcheggi in Rosa”.

«L’istituzione di “Parcheggi in Rosa” - spiegano dal comune - rappresenta un gesto simbolico di attenzione e sensibilità nei confronti dei bisogni delle famiglie, con cui si riconosce la natalità come valore sociale».

Il permesso sarà valido per il periodo che va dal terzo mese di gravidanza della futura mamma al secondo anno di vita del nascituro.

Il comune rilascerà un Contrassegno Identificavo Temporaneo che permetterà al veicolo di sostare nei “Parcheggi in Rosa”. Questi saranno realizzati nei pressi delle strutture pubbliche o private, oppure nei pressi delle abitazioni degli interessati.

