“Ai tuoi rifiuti pensaci tu. La sabbia e il mare non sono una discarica”. E’ una delle sei regole riportate nel “Pannello della sostenibilità” che, su iniziativa della Fidapa Bpw Italy-sezione di Porto Torres, verranno posizionati, venerdì 13 settembre alle 17 nella spiaggia di Balai, e sabato 14 alle ore 16 nell’arenile di Cala Reale, sull’isola dell’Asinara.

L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sulle buone pratiche quotidiane nella fruizione degli arenili così da ridurre l’impatto sull’ecosistema marino e costiero. L’iniziativa si inserisce nella campagna “La spiaggia è anche tua, proteggila” promossa da AMI-Ambiente Mare Italia in partnership con la Fidapa BPW Italy, che prevede l’apposizione del “Pannello della sostenibilità” all’ingresso delle principali spiagge dell’intero territorio nazionale per fornire ai cittadini informazioni utili per la tutela ambientale.

A Porto Torres saranno inaugurati due pannelli con il supporto del Comune e il patrocinio del Parco nazionale dell’Asinara, che, sabato 14 alle 10 nella sede di via Ponte Romano ospiterà il convegno “Sostenibilità ambientale - nuove azioni attraverso la cooperazione”. All’iniziativa prenderanno parte il sindaco Massimo Mulas e la vicesindaca Simona Fois, gli esponenti della Fidapa, nazionali e locali, dell’Ami, dell’assessorato Regionale Ambiente e dei Parchi dell’Asinara e di Porto Conte. Il Pannello della Sostenibilità riporta semplici regole da seguire in spiaggia come le ordinanze contro il fumo, l’abbandono di rifiuti e in particolare della plastica, e invitano all’uso delle creme solari ecosostenibili per proteggere il mare come la pelle.

