Finisce con una condanna a 10 e 9 mesi l'episodio della fuga in macchina in pieno centro a Sassari di due sere fa.

Autori due giovani del 2003 che non si sono fermati all'alt della polizia locale in piazza Castello e, a bordo di una Peugeot 206, hanno tentato di seminare due pattuglie e un motociclista della Municipale lanciandosi a tutta velocità in viale Umberto, raggiungendo anche i 100 km orari.

La corsa, che ha messo in grave pericolo pedoni e automobilisti, si è protratta fino via Togliatti dove i due, trovandosi in una strada senza uscita, sono scesi provando ad allontanarsi ma venendo subito bloccati dalle forze dell'ordine.

La successiva perquisizione degli agenti all'interno dell'auto ha permesso agli agenti di trovare circa 200 grammi di marijuana nascosta nel cruscotto e nelle borse. Oggi la direttissima per i due ventenni, difesi dagli avvocati Marco Palmieri e Mario Pittalis mentre il pm era Angelo Beccu. Alla fine la giudice Valentina Nuvoli ha deciso per i 10 e 9 mesi con la pena sospesa.

© Riproduzione riservata