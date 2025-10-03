Davanti all’ospedale Civile di Alghero giovedì sera si è levato un coro silenzioso ma potente: medici, infermieri, operatori sanitari, pazienti e cittadini si sono stretti in un flash mob per Gaza, aderendo alla campagna nazionale “100 ospedali per Gaza”.

Davanti all’ingresso del presidio, luogo simbolo di cura e speranza, hanno voluto ricordare chi, a Gaza, non trova più rifugi sicuri, neppure negli ospedali. Mani intrecciate, sguardi commossi, cartelli che invocavano il diritto universale alla salute: un gesto semplice ma denso di significato, per dire che la guerra non può cancellare il diritto alle cure e alla vita.

