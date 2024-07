Sassari-Olbia, vicino al bivio per Enas. Statale 126, vicino a Sa Zeppara. E anche 131, all’altezza di Monastir. Tre diversi episodi, altrettante auto ribaltate.

Non si registrano per fortuna feriti gravi in tre incidenti avvenuti questo pomeriggio sulle strade della Sardegna, nel giro di poco meno di un’ora. Ma le ripercussioni sulla viabilità sono state pesanti.

Sulla Sassari-Olbia – zona di Loiri Porto San Paolo – un camion si è piegato su un fianco: l’autista non ha riportato gravi conseguenze. Ribaltata anche una vettura che viaggiava in direzione Sassari sulla Carlo Felice: abitacolo e vetri distrutti, ma ferite non preoccupanti per chi guidava. Sul posto è al lavoro la Polstrada.

Sono coinvolti due mezzi invece sulla Statale 126, all’incrocio per Pabillonis, in territorio di Guspini: all’arrivo dei soccorritori gli occupanti erano già fuori dalle auto. La dinamica non è ancora stata chiarita, mentre della messa in sicurezza si sono occupati i vigili del fuoco.

