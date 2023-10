A Oristano è già Sartiglia. I Falegnami hanno già il componidori: Fabrizio Manca, 55 anni, guiderà la corsa di martedì 13 febbraio 2024 accompagnato dai suoi compagni di sempre Corrado Massidda e Ignazio Lombardi.

Il presidente Gino Mugheddu fino all’ultimo momento è riuscito a tenere nascosto il nome del cavaliere prescelto. Poi poco dopo le 20 la presentazione ufficiale del componidori all’intero gremio: Fabrizio Manca, insieme a Corrado Massidda e Ignazio Lombardi, è stato accolto fra abbracci e applausi.

Tantissima emozione ed entusiasmo alle stelle per una delle pariglie più amate del mondo della Sartiglia. Cavalieri esperti, capaci di regalare emozioni e brividi sia in via Duomo che in via Mazzini, hanno già guidato la manifestazione. Nel 2015 Corrado Massidda era stato il capocorsa per il gremio dei Contadini, nel 2020 invece era stato Ignazio Lombardi a indossare cilindro e camelia sempre coi nastri bianco e rossi di San Giovanni. Con Fabrizio Manca cambiano i colori ma l’emozione e la soddisfazione restano le stesse come ha commentato il 55enne, con 32 giostre alle spalle.

«Una gioia indescrivibile» ha detto Manca. Adesso continuano i festeggiamenti, poi la pariglia inizierà subito a intensificare allenamenti e preparativi in vista dlela manifestazione.

