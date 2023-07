Inizio settimana all’insegna del superlavoro per le squadre anti-incendio della Sardegna.

Dodici i roghi divampati in altrettante località dell’Isola e in 3 Comuni – Ossidda, Perfugas e Barumini - sono dovuti entrare in azione anche i mezzi aerei.

Intanto, alla luce delle temperature roventi che attendono l’Isola nelle prossime ore, la Protezione Civile regionale, con un nuovo bollettino, ha confermato al livello “alto” l’allerta per pericolo di incendio, che resta arancione nella zona di Cagliari (e in gran parte della Sardegna) per la giornata di martedì 18 luglio 2023.

(Unioneonline/l.f.)

