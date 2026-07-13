Nessuna comunicazione sulla cancellazione del volo, da lì in poi una serie di disagi che rendono quello che sarebbe dovuto essere un semplice volo interno in un’odissea. Sfortunato protagonista è Antonio, un passeggero del volo Catania-Cagliari che sarebbe dovuto partire domenica alle 22.

«Arrivo all'aeroporto Fontanarossa alle 19, in attesa di imbarcarmi sul volo Aeroitalia delle 22 diretto a Cagliari. I monitor dell'aeroporto segnalano che il volo è stato cancellato. Mi reco al banco check-in dedicato, dove trovo una decina di persone e tre addetti dell'aeroporto che ci comunicano che non sanno dirci niente. Sulla app della compagnia Aeroitalia il volo risulta ancora regolarmente in partenza. Siamo tutti molto amareggiati per il fatto che non ci è stato comunicato niente. Io personalmente arrivavo in auto da Caltanissetta, se fossi stato avvisato della cancellazione del volo avrei potuto studiare un'alternativa da Palermo, visto che Catania non offre alcuna soluzione alternativa per la giornata».

Il racconto prosegue: «Non si presenta nessun addetto Aeroitalia, la gestione della questione viene sbolognata al personale dell'aeroporto, che deve subire le lamentele dei passeggeri inferociti, molti dei quali protestano per aver appena pagato tramite app il supplemento per l'acquisto di posti specifici, senza che la app stessa segnalasse che si stavano accettando pagamenti per un volo già dichiarato cancellato dai monitor dell'aeroporto».

«Dopo ore di attesa – prosegue - ci comunicano che verremo tutti riprogrammati su voli dell'indomani, nessuno con volo diretto, tutti con voli con scalo a Roma Fiumicino, ad orari variabili (alcuni col volo delle 6:55 per Fiumicino e successivo volo direzione Cagliari, con arrivo previsto alle 10:50, altri col volo delle 11 da Catania per Roma e successivo volo Roma-Cagliari nel pomeriggio)».

Dunque la notte in hotel e l’arrivo all’aeroporto di Catania alle 5 e 30. Poi la partenza per Roma e da lì in mattinata su un altro volo per Cagliari.

(Unioneonline/A.D)

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