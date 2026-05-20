Anticipo d’estate in tutta Italia e in particolare in Sardegna, dove nel weekend si toccheranno punte di 32 gradi, le più elevate secondo le previsioni.

Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, a partire da domani, giovedì 21 maggio, le temperature saranno ovunque in risalita e lo zero termico schizzerà fino a 4mila metri di quota sulle Alpi occidentali, valore che si registra solitamente nel mese di luglio.

I termometri registreranno valori di 4-5 gradi sopra le medie del periodo e sarà una vera e propria escalation: venerdì, infatti, nell’Isola si raggiungeranno i 31 gradi a Oristano e picchi di 30 gradi in diverse zone d’Italia. Il caldo si consoliderà ulteriormente nel fine settimana, quando in Sardegna si toccheranno i 32 gradi.

Temperature perfette per concedersi una giornata al mare. E una buona notizia, il caldo sarà prettamente diurno, perché almeno fino a domenica le temperature notturne, su valori ancora piacevoli e freschi, garantiranno un buon riposo. Ma dalla prossima settimana l’accumulo di calore e umidità inizierà a farsi sentire anche di notte. E le temperature continueranno ad aumentare in quello che è un vero e proprio anticipo d’estate portato dall’anticiclone africano. Una fase che probabilmente andrà avanti sino al 2 giugno.

(Unioneonline/L)

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