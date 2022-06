Sono 12 gli incendi registrati oggi in Sardegna e per due di questi il Corpo forestale ha utilizza non solo le squadre a terra, ma anche i mezzi aerei del sistema regionale.

Le emergenze sono state a Decimoputzu, in località Causa Pia, dove sono intervenuti gli uomini del Corpo Forestale di Uta, insieme al personale elitrasportato proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Marganai. Hanno operato le squadre dell’Agenzia Forestas del cantiere di Santa Lucia di Monastir, la squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari e i volontari di Siliqua, Monastir e Villacidro.

Il rogo ha percorso una superficie di circa 8 ettari di pascoli e incolti. Le operazioni di spegnimento sono terminate alle 14.20.

Fiamme anche a Donori, località Melas, con spegnimento coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Dolianova, con il personale elitrasportato proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Villasalto.

Sul rogo sono intervenuti la squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari e i volontari del SAF di Sant'Andrea Frius.

L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di terreni seminativi e incolti. Le operazioni di spegnimento sono terminate alle 14.10.

