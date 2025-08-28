Sono 15 gli incendi che si sono verificati oggi sul territorio regionale, quattro dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e del concorso di quella nazionale.

Nelle campagne di Bosa, in località Balviu Mannu, si sono alzati in volo gli elicotteri provenienti dalla basi CFVA di Bosa, Fenosu e Fenosu (Super Puma). Sul posto anche i Vigili del fuoco di Macomer e due squadre dell'Agenzia Forestas.

Ad Alghero, in località Mamuntanas è stato necessaro l'aiuto dall'alto dell'elicottero proveniente dalla base CFVA di Anela. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Alghero, tre squadre dell'Agenzia Forestas e i barracelli di Olmedo.

A Luras, in località Lanciacarri ha effettuato lanci l'elicottero proveniente dalla base di Limbara. Sul campo, invece, tre squadre di Forestas e i volontari di Tempio.

Infine a Usini sono ancora in corso le operazioni di spegnimento con l'ausilio dell'elicottero proveniente dalla base di Bosa. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Sassari, una squadra dell'Agenzia Forestas, i barracelli di Sassari, Usini, Sorso, Tissi e i volontari Sassari-Misericordia, Uri-Avpc.

