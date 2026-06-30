Una delegazione di una ventina di esperti provenienti da Serbia, Grecia, Macedonia del Nord e Croazia, sono sbarcati in Sardegna per una visita di due giorni ad alcuni siti che operano per la salvaguardia e conservazione del grifone.

Sarà una preziosa occasione di confronto tanto per i partner di Life Safe for Vultures, quali Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari, Agenzia Forestas, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, E-Distribuzione e Vulture Conservation Foundation, quanto per gli altri enti e istituzioni coinvolti a vario titolo nelle attività di conservazione in corso di realizzazione, a iniziare da Regione Sardegna e Servizi Veterinari delle Asl isolane, competenti per gli aspetti autorizzativi, sanitari e di monitoraggio delle stazioni di alimentazione.

Gli appuntamenti clou saranno la visita di domani al sito di reintroduzione del grifone a Villasalto, mentre giovedì 2 luglio sono in programma le visite alla colonia dei grifoni di Bosa e al sito di rilascio di Monte Minerva, a Villanova Monteleone.

La Sardegna ospita una delle più importanti popolazioni insulari di grifone dell’area mediterranea e ha maturato una preziosa esperienza nella conservazione degli avvoltoi, nel rafforzamento delle popolazioni, nella gestione degli habitat, nel coinvolgimento delle comunità e nella gestione dei siti di alimentazione supplementare all’interno delle aziende agricole. Per questo è considerata un eccellente laboratorio a cielo aperto.

© Riproduzione riservata