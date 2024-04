Celebrazioni in molte città dell’Isola, oggi, per “Sa Die de sa Sardigna”.

A Cagliari un ricco programma della manifestazione promossa dall’Assemblea natzionale (Ans): oggi in Piazza Yenne la Conferenza Internazionale, che vedrà come ospiti i rappresentati di 6 Nazioni senza Stato per un confronto su identità, autodeterminazione e feste nazionali, nel pomeriggio un momento teatrale sulla rivolta dei sardi. In scena l’attore Andrea Murru e lo studioso Francesco Casula. In serata musica e balli.

A Sassari l’inaugurazione del Monumento ai rivoluzionari sardi uccisi tra il 1796 e il 1802, tra via Quarto e Largo Don Leonardo Carboni.

A Nuoro l’Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna ha organizzato una ricca giornata di eventi all’Auditorium “Giovanni Lilliu”. Verranno consegnati riconoscimenti a “figure di riferimento delle sapienti maestrie materiali e immateriali della Sardegna”.

A Oristano, al Teatro Garau, verranno premiati i vincitori del concorso di poesia in lingua sarda e nelle altre lingue in uso in Sardegna “Eleonora in sarda rima”, organizzato dall’Istituto storico arborense.

(Unioneonline)

