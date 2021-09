Due incendi, che nel tardo pomeriggio risultano ancora attivi, si sono sviluppati oggi sul territorio regionale e hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei oltre che degli uomini a terra del Corpo forestale. 14 in tutto i roghi nella giornata di oggi.

Le emergenze si sono registrate a Bono, in località "Calarighes", dove lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bono, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi operative del CFVA di Anela, Farcana e il Superpuma dalla base di Fenosu. Sono intervenuti due Canadair Can 15 e Can 26 dalla Base di Ciampino. L'incendio ha percorso una superficie di circa 5 ettari di boschi di conifere.

Fiamme anche a Silanus, nell’area del nuraghe Santa Sarbana. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bolotona, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi operative del CFVA di Sorgono, Bosa, Fenosu, Alà dei Sardi e un Canadair. L'incendio ha percorso una superficie di circa 5 ettari di boschi di conifere.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata