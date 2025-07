È una rivoluzione: per viaggiare in aereo non sarà più necessario esibire la carta d'identità ma basterà il biglietto. Il cambio delle regole consentirà procedure d'imbarco più veloci. Nell'Isola però la novità avrà un impatto limitato rispetto alle altre regioni: Aeroitalia annuncia che chiederà comunque i documenti ai passeggeri delle rotte in regime di continuità territoriale, per verificare la residenza e la corretta applicazione delle tariffe agevolate. Su tutti gli altri voli nazionali e dell'area Schengen però sarà sufficiente il ticket della compagnia.

Le nuove procedure – già attive in gran parte degli scali – sono state annunciate dall'Enac dopo il via libera nei giorni scorsi del ministero dell'Interno e consentiranno di dimezzare la durata dei controlli all'imbarco.

Ma restano molti dubbi sulle procedure di sicurezza. La novità ha fatto discutere organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori, che sottolineano come l'eliminazione dell'obbligo di presentazione del documento si presti a più di una criticità: consentirebbe ad esempio ai passeggeri l'utilizzo delle carte di imbarco di terzi, o di salire su un aereo camuffati nascondendo del tutto la propria identità.

