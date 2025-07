Imbarchi più semplici e veloci per i voli nazionali e quelli verso quasi tutti i Paesi Ue, quelli compresi nell’area Schengen. Non bisogna infatti più mostrare la carta d’identità all’assistente di volo secondo la nuova disposizione dell’Enac, approvata dal Viminale, che stabilisce che per viaggiare basterà la sola carta d’imbarco. Una novità che non vale, però, per i voli in continuità territoriale. Come precisato oggi da Aeroitalia.

«A seguito della disposizione Enac che elimina l’obbligo di controllo dei documenti per i passeggeri in partenza sui voli nazionali e Schengen – si legge in una nota della compagnia – , Aeroitalia precisa che continuerà ad effettuare il controllo dei documenti per i passeggeri in possesso di tariffa PSO sui voli operanti in continuità territoriale».

«La misura – aggiunge ancora la compagnia – è volta a verificare la titolarità effettiva all’accesso alla tariffa agevolata, prevista per i residenti e altre categorie aventi diritto, come stabilito dalla normativa sulla continuità territoriale».

