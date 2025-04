Il Consiglio dei ministri si riunirà domani o dopo, intanto c’è già la richiesta dell’ufficio legale del ministero della Salute di impugnazione della riforma sanitaria sarda dell’11 marzo scorso.

Lo stesso ufficio aveva già inoltrato una nota alla Regione, lo scorso 1 aprile. Ora, scrive nella nota indirizzata al Consiglio dei ministri, «data la mancanza di riscontro da parte della Regione ai chiarimenti richiesti al fine di escludere profili di incostituzionalità, si chiede l’impugnativa degli articoli 5, 7 e 13».

Ma anche «dell’articolo 14 e, per relationem, dell’articolo 6 comma 1» per principi ricavabili dagli articoli 97, 98 e 117 della Costituzione.

Nel mirino ci sono soprattutto i commissariamenti previsti nella riforma. Secondo l'Ufficio legale, il comma 1 dell’articolo 14 che prevede da parte della Giunta regionale il commissariamento in via straordinaria delle otto Asl, del Brotzu, dell’Areus e delle due Aou entro 45 giorni dall’entrata in vigore, «si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute e di dirigenza sanitaria».

