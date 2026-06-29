Dal caldo all’allerta temporali, Sardegna – come previsto – verso una “rinfrescata”. 

Sul fronte della Protezione civile arriva un nuovo avviso di allerta (colore giallo) per temporali che interessa tutta l’Isola tranne il Sassarese e la Gallura, che sarà valido per tutto il pomeriggio di domani, 30 giugno, a partire dalle 12. 

Intanto il dipartimento meteoclimatico dell’Arpas dà coordinate più dettagliate sui possibili eventi. Per domani si prevede «cielo poco nuvoloso con addensamenti dal pomeriggio, associati a brevi rovesci o isolati temporali, localmente di moderata intensità, più probabili sui rilievi interni». Atteso un miglioramento serale.

Le temperature? Minime stazionarie, massime in lieve e generale diminuzione. 

(Unioneonline/E.Fr.)

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