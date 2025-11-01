Controlli a tappeto dei carabinieri, in tutta l’Isola, nella notte di Halloween. Focus su guida in stato di ebbrezza, eccesso di velocità e lavoro irregolare, con numerose multe staccate e l’obiettivo di garantire condizioni di sicurezza nei luoghi della socialità e lungo le principali arterie stradali.

I militari di Olbia, con il supporto dei Nuclei Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità (NAS) e Ispettorato del Lavoro (NIL) di Sassari, hanno in particolare svolto un articolato servizio nel centro cittadino, con ispezioni negli esercizi pubblici del centro storico. In un caso è scattata la chiusura immediata dell’attività per gravi irregolarità, mentre altri locali sono stati destinatari di sanzioni per oltre 13.000 euro, in gran parte legate alla delicata materia dell’igiene e della tracciabilità alimentare.

