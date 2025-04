Sono due i feriti nello scontro fra due auto avvenuto nella prima mattinata di domenica sulla rotatoria di ingresso a un centro commerciale in territorio di Settimo San Pietro, lungo la provinciale 15.

Si tratta di una donna di 31 anni di Settimo e di un uomo di 70 anni di Cagliari, ricoverati ora al Brotzu e al Policlinico per le ferite riportate in diverse parti del corpo.

Lo scontro, avvenuto verso le 7,30, è stato violentissimo: immediati i soccorsi con l'arrivo di due ambulanze del 118, dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu e dei Vigili del fuoco.

I due sono ricoverati in osservazione ma le loro condizioni per fortuna non destano preoccupazione. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu hanno effettuato i rilievi di legge per risalire a eventuali responsabilità. In merito nessuna indiscrezione.

A rimuovere i mezzi danneggiati sono stati i vigili del fuoco col traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente.

