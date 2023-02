Una richiesta di aiuto che arriva da Barrali, nel Cagliaritano, e che ha per protagonisti Viola e Lilla, due stupendi meticci trovati rannicchiati, in una fredda domenica, davanti ad una residenza per anziani.

A metterli in salvo è stata Natascia, che li ha scoperti e che ha trovato per loro accoglienza proprio nella struttura per anziani grazie al prezioso supporto di alcuni ragazzi che lì lavorano. Doveva trattarsi di un appoggio temporaneo, ma dopo pochi giorni Viola ha dato alla luce 8 cuccioli.

«Nessuno di noi si era accorto della gravidanza talmente la cagnolina era magra», spiega Natascia.

«Siamo riusciti a darne in adozione 5 – prosegue – ma ne rimangono ancora 3, tutti maschietti: sono nati il 10 gennaio e sono già autonomi con l’alimentazione».

La speranza è dunque che i piccoli rimasti possano trovare presto una casa e tanto amore.

«Se qualcuno vuole vederli e fare un'adozione – spiega Natascia – si trovano nella ‘Comunità Integrata Padre Pietro Casula’ in via Berlinguer 5 a Barrali».

(Unioneonline/v.l.)

