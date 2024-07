Ha sfondato a pietrate i vetri dei campi di padel comunali di Villaspeciosa. Ma il «lanciatore seriale», come lo chiama il sindaco Gianluca Melis, nel raccontare «un atto vile», potrebbe avere le ore contate.

«Questa volta non si è reso conto che sono state posizionate delle foto trappole e le immagini saranno consegnate ai carabinieri», spiega il primo cittadino, che aggiunge: «Mi sono ripromesso di non guardarle prima perché non voglio vedere la faccia della persona».

Sapremo nome e cognome del vile, conclude Melis, «e troveremo il modo per fargli ripagare i danni che sta arrecando alla comunità. Queste situazioni sono demoralizzanti e incomprensibili».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata