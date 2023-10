I Carabinieri di Villasor hanno denunciato per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa un 52enne del luogo, già sottoposto alla misura cautelare dal gip presso il Tribunale di Cagliari.

Il provvedimento era stato disposto per le accuse di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale e minaccia nei confronti della ex compagna.

Benché gli fosse stato imposto di tenersi ad almeno 300 metri di distanza dalla donna, non solo le si era avvicinato ma l’aveva anche minacciata.

Di qui la denuncia.

