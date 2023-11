Ieri a Villasor i carabinieri della locale Stazione, a seguito di una breve indagine, hanno denunciato a piede libero una 38enne di origine Rom, residente a Dolianova.

La donna è stata identificata quale autrice del furto del portafoglio, contenente documenti personali, carte di credito e 70 euro in contanti, dalla borsa di una donna lasciata incustodita per qualche minuto in un esercizio pubblico di via Alagon.

La 38enne è stata incastrata grazie anche all’esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

(Unioneonline/v.l.)

