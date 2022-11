È stato portato di nuovo in carcere il 48enne di Villasor, affidato in prova al servizio sociale, responsabile di numerose violazioni alle prescrizioni stabilite dalla misura alternativa della quale aveva goduto una volta scontati circa tre anni e mezzo di carcerazione su una condanna di 5 anni e 1 mese.

Il cumulo di pene si era formato per la commissione di numerose truffe e frodi informatiche. Sui siti di e-commerce aveva messo in vendita ricambi per auto, ma una volta ricevuto il denaro non aveva consegnato la merce. E aveva portato a termine vari furti in esercizi commerciali, compresa una rapina impropria. Quest’ultimo fatto risale al 2018: nel tentativo di truffare il direttore del Superpan di Villasor, chiedendo fondi per un'associazione sportiva inesistente, gli aveva strappato di mano dei soldi ed era fuggito.

Ora i carabinieri lo hanno arrestato e accompagnato a Uta per scontare la pena residua.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata