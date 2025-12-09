Villasor, don Giuseppe Orrù festeggia i 25 anni di sacerdozioLa comunità celebrerà il suo parroco con una messa nella chiesa di San Biagio
Stasera alle 18 il nuovo parroco di Villasor don Giuseppe Orrù celebra i suoi 25 anni di sacerdozio con una messa che celebrerà nella chiesa parrocchiale di San Bagio.
Originario di Sinnai, è stato collaboratore nelle chiese di Sant'Isidoro e Santa Barbara a Sinnai, diventando poi parroco di Siliqua e nel 2014 di Settimo San Pietro Dal 31 ottobre scorso è parroco di Villasor: ora i suoi 25 anni di sacerdozio nella sua nuova sede: attesi fedeli anche da Sinnai e dalle altre parrocchie che ha amministrato in questo quarto di secolo. Dopo la messa, i sacerdote riceverà i fedeli nel salone parrocchiale