Stasera alle 18 il nuovo parroco di Villasor don Giuseppe Orrù celebra i suoi 25 anni di sacerdozio con una messa che celebrerà nella chiesa parrocchiale di San Bagio.

Originario di Sinnai, è stato collaboratore nelle chiese di Sant'Isidoro e Santa Barbara a Sinnai, diventando poi parroco di Siliqua e nel 2014 di Settimo San Pietro Dal 31 ottobre scorso è parroco di Villasor: ora i suoi 25 anni di sacerdozio nella sua nuova sede: attesi fedeli anche da Sinnai e dalle altre parrocchie che ha amministrato in questo quarto di secolo. Dopo la messa, i sacerdote riceverà i fedeli nel salone parrocchiale

© Riproduzione riservata