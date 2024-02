Tragedia sfiorata a Villasor, dove un bimbo di 7 anni è stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta.

È accaduto, venerdì sera, in via Cimitero, all’incrocio con via Brundu.

Il piccolo, dopo l’arrivo dei soccorsi, è stato portato in ospedale in codice giallo, ma fortunatamente, nonostante le ferite, non è in pericolo di vita.

Sul posto, oltre al 118, anche i carabinieri hanno provveduto a eseguire i rilievi e a identificare il conducente dell’auto, una Opel Corsa.

Si tratta di un 41enne del luogo.

I documenti dell'autovettura e dell'autista sono risultati essere in regola.

