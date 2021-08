Manda in frantumi i vetri di un'auto sul litorale di Villasimius, si impossessa di una borsetta, ma viene notato dai carabinieri di San Vito che lo hanno inseguito in auto.

Sotto accusa un 50enne. Il malvivente si è liberato della borsetta. Riconosciuto dai carabinieri, è stato denunciato a piede libero per furto aggravato. Ora si cerca un complice che si sarebbe dato alla fuga.

In questo periodo le spiagge e l'entroterra di Villasimius sono sotto il controllo dei carabinieri che, coordinati dal capitano Massimo Meloni, sono mobilitati non solo nelle spiagge ma anche nel centro abitato anche con pattuglie in borghese.

