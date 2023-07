La Guardia Costiera di Villasimius in collaborazione con il Centro controllo pesca della Guardia costiera di Cagliari ha sanzionato un motopesca per non aver rispettato le normative sulla dichiarazione di sbarco del pesce spada e per aver violato le norme vigenti sul regolamento dell’area Marina protetta “Capo Carbonara”. Norme che vietano a tutte le unità da pesca professionale superiori ai 12 metri il transito e l’approdo all'area marina senza l’autorizzazione da parte dell’ente gestore della stessa.

In particolare durante il servizio preventivo istituito dal comandante Massimiliano Camba sono stati sequestrati otto esemplari di pesce spada per un peso di 250 chili. Il pesce è stato poi devoluto in beneficenza al centro benefico delle suore Evaristiane di Villasimius, dopo l’intervento della ASL che ha certificato l’idoneità al consumo umano.

La Guardia Costiera di Villasimius sarà operativa presso la sezione staccata come ogni anno per tutta la durata della stagione estiva come potenziamento per la vigilanza e il rispetto delle norme che regolano l’Area marina protetta e per garantire la sicurezza dei diportista e delle attività balneari. Una presenza costante sul mare per il rispetto delle regole.

