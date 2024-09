Immersione fatale questa mattina nelle acque di Villasimius.

Secondo le prime informazioni, una donna – della quale non sono ancora state rese note le generalità – ha avuto un malore mentre si trovava in acqua – pare con le bombole – dopo essersi tuffata da un’imbarcazione. Chi era con lei ha notato che qualcosa non andava e l’ha recuperata, per rientrare in porto dopo aver chiamato i soccorsi.

In banchina è arrivata un’ambulanza, mentre da Cagliari si alzava in volo l’elisoccorso.

Inutili i tentativi di rianimazione, portati avanti per oltre un’ora.

++ Notizia in aggiornamento ++

(Unioneonline/E.Fr.)

