Continua a suon di sanzioni la lotta ai campeggiatori abusivi a Villasimius.

L’ultimo episodio ieri pomeriggio: una famiglia di turisti francesi è stata sorpresa mentre campeggiava a bordo di un camper in località Porto Giunco, tra le auto in sosta. All’interno del camper c’era – fra le altre cose - una vera e propria cambusa. Per il proprietario è scattata una sanzione da 250 euro.

A coordinare le operazioni il comandante della polizia locale Pier Luigi Casu.

Numerose le sanzioni emesse nei confronti dei camperisti nel corso della stagione estiva, in gran parte proprio nei confronti di turisti francesi. La giustificazione è quasi sempre la stessa, e cioè non ci sarebbero i cartelli che indicano il divieto di campeggio.

© Riproduzione riservata