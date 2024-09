Domani 21 settembre sarà nuovamente possibile visitare l'area archeologica di Sarcapos, in località Eringiana, guidati dai protagonisti dello scavo. Un'occasione unica per conoscere i risultati fino ad ora raggiunti.

La visita guidata durerà circa un'ora e si potrà svolgere, solo su prenotazione, su quattro turni: 10,30, 11,30, 16,30 e 17,30. Sarà presente il professor Raimondo Secci della Facoltà di Archeologia dell'Università di Bologna con il suo team.

Per raggiungere lo scavo dalla vecchia SS 125, si supera l'abitato di Villaputzu si gira a destra subito dopo il mattatoio comunale, in direzione della rivendita di materiali edili. Superata la rivendita si prosegue a sinistra costeggiando in fiume per circa 400 metri fino a raggiungere il sito archeologico che si troverà sulla destra.

