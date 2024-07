Il 17 luglio via ai primi lavori per sistemare l’alveo del Flumendosa tra Villaputzu e Muravera, lavori con grader e rullo propedeutici alla realizzazione del guado rialzato.

«In questa primissima fase – ha detto il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - verranno sistemate immediatamente le rampe di accesso e verrà ottimizzato il fondo della pista. Nella seconda fase, che inizierà presumibilmente dopo Ferragosto, verranno posati i manufatti in calcestruzzo che consentiranno di rialzare la strada e permettere il transito anche in caso di presenza d'acqua in alveo».

Il ponte di ferro è chiuso dallo scorso 8 dicembre. Da allora per raggiungere Villaputzu è necessario percorrere 15 chilometri in più oppure transitare – quando non c’è acqua - in mezzo al guado.

