Riaprirà i battenti dopo tantissimi anni il mattatoio comunale di Villaputzu: l'inaugurazione è prevista per 29 luglio alle ore 20 con il taglio del nastro e la benedizione da parte del parroco del paese Don Franco Serrau. Si tratta di una riapertura attesa da diverso tempo. Rimasto chiuso per tantissimo tempo per lavori in corso, il mattatoio ora può rappresentare una risorsa economica importante per Villaputzu e dare finalmente delle risposte positive alle diverse esigenze di tantissimi allevatori che in questi anni ne hanno chiesto la riapertura.

Marco Pisanu, gestore della struttura, si è detto entusiasta: «È stata veramente una scommessa con me stesso, sarà il mio nuovo punto di partenza con la speranza di crescere sempre di più migliorando soprattuto i servizi di distribuzione di carni e il ritiro più tempestivo di bestiame in tutta l’isola. Ho investito tanto in questa struttura e nel mio lavoro, facendo tantissimi sacrifici. Già entro l’anno contiamo di esportare carni fuori dalla Sardegna e da subito poter contare sull’assunzione di circa 12 dipendenti. La nostra azienda e il nostro marchio fornisce carni bovine, suine e ovicaprine ed è presente nel mercato isolano in macellerie, supermercati agriturismi, e villaggi turistici. Oltre ringraziare la mia famiglia e i miei collaboratori per il supporto che mi hanno dato ringrazio tutta l’amministrazione comunale per aver sempre creduto in questo mio progetto”.

Il sindaco Sandro Porcu: «Siamo molto soddisfatti. La riapertura del mattatoio rientrava nei nostri programmi Era tra i nostri principali obiettivi di mandato e stiamo riuscendo a mantenere gli impegni presi con i cittadini e soprattutto con tutto il settore zootecnico che risulta per noi un settore strategico per l’economia e lo sviluppo del nostro territorio. I nostri complimenti e ringraziamenti vanno al gestore Marco Pisano. All'inaugurazione ho invitato tutti i sindaci del Sarrabus e del Gerrei perché questa struttura va vista come una risorsa importantissima non solo per il Comune di Villaputzu ma per l’intero territorio».

Gli assessori all’agricoltura, e al Patrimonio Camilla Mulas e Gabriele Porcu ricordano che «il settore zootecnico è di grande importanza per il nostro paese e per i territori circostanti, rappresenta una fonte di reddito per molte famiglie e l’apertura del mattatoio contribuisce alla valorizzazione dei prodotti tipici locali. Non possiamo che essere fieri dell’obiettivo raggiunto e fare gli auguri al gestore».

