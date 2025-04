Prende forma a Villaputzu il nuovo palazzetto dello sport. A realizzarlo, grazie ai fondi del Pnrr, la Provincia del Sud Sardegna nell’ambito del progetto che prevede anche la costruzione del nuovo istituto alberghiero Giuseppe Dessì con sede a Muravera e Villaputzu. Le risorse a disposizione per il palazzetto ammontano a 2,6 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 7,4 milioni già stanziati per l’alberghiero. Dieci milioni di euro insomma, per una scuola d’eccellenza per il Sarrabus con in più il palazzetto dello sport.

«Un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale – ha sottolineato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - che rappresenta un bellissimo esempio degli obiettivi che si possono raggiungere quando due enti collaborano e lavorano in sinergia». Da parte del primo cittadino di Villaputzu «complimenti ai progettisti e all’impresa che sta facendo davvero un ottimo lavoro rispettando tempi e scadenze”. Il palazzetto sorgerà proprio dietro l’attuale scuola Giuseppe Dessì di Villaputzu, in un’area dove è in programma anche la costruzione di una nuova caserma dei carabinieri.

