Convocato dal prefetto di Cagliari si è svolto un nuovo incontro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica alla ricerca di una soluzione mirata a risolvere la difficile situazione che si sta vivendo con la chiusura del ponte sul Flumendosa.

«All'incontro - come si legge in una nota del Comune di Villaputzu - ha partecipato anche l'Esercito che nei prossimi giorni provvederà, su invito del Prefetto, ad effettuare dei sopralluoghi tecnici insieme al Comune di Villaputzu per comprendere se ci sia la possibilità di un intervento del Genio Militare al fine di consentire un passaggio in sicurezza in alveo anche in caso di un aumento della portata d'acqua del fiume».

Il ponte in ferro è chiuso da diversi mesi: si è ancora alla ricerca di una soluzione definitiva sino alla riapertura dello stesso ponte giudicato insicuro e non in grado di sopportare il traffico.

