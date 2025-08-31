Grande festa a Villaputzu per i cento anni di Gina Massessi. Figlia di Lucia Pilia ed Emanuele Massessi (prigioniero durante la prima guerra mondiale e poi guardiano negli agrumeti in zona Su Vangali), il 27 dicembre del 1947 sposò Luigi Utzeri, falegname da cinque generazioni.

Un matrimonio lungo 77 anni, sino alla scomparsa di Luigi nel 2022 a quasi 101 anni. Gina e Luigi hanno avuto un unico figlio, Mario (rimasto vedevo nel 1983 a soli 35 anni). Due i nipoti di nonna Gina: Willyam e Marta. Nipoti che hanno sempre vissuto con i nonni e con il padre. Gina è la terza di otto figli. Un solo fratello, Giulio, 95 anni, è ancora in vita: è stato tra i primi ieri a farle gli auguri.

Ottima cuoca, instancabile casalinga, per quasi tutta la sua vita nonna Gina nei fine settimana ha preparato pane, dolci e pasta fresca.

Un’arte che ha trasmesso a tante persone. Tra le altre cose ha conseguito la licenza elementare e, all’occorrenza, si rimboccava le maniche per dare una mano nei campi. A festeggiarla nella giornata di ieri, assieme alla famiglia e agli amici, il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu, il parroco don Marco Congiu e i carabinieri della stazione locale.

«I più cari auguri – ha detto il primo cittadino - quelli di una comunità intera, vanno alla nostra concittadina Gina Massessi per i suoi primi 100 anni».

