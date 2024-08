I lavori per la realizzazione del guado del Flumendosa potranno ora iniziare consentendo di bypassare il ponte in ferro chiuso da tempo, con pesantissimi disagi per gli automobilisti.

Si è conclusa positivamente la conferenza di servizi che ha coinvolto tutti gli enti competenti sul progetto del guado rialzato in alveo del Flumendosa.

Acquisiti tutti i pareri necessari, la Giunta comunale, riunitasi sotto la presidenza del sindaco Sandro Porcu, ha approvato il progetto esecutivo. I lavori per la realizzazione della parte rialzata del guado sul Flumendosa potranno ora essere avviati.

«Numerosi ostacoli, soprattutto di carattere burocratico - ha spiegato il sindaco Porcu - sono stati superati per arrivare a questa fase nel rispetto dei tempi che erano stati fissati tramite apposita ordinanza, vogliamo quindi sottolineare questo importante risultato, frutto soprattutto del grande lavoro dell’Ufficio Tecnico comunale, che non si è fermato neanche nella pausa estiva. Un risultato non facile da raggiungere, ricordiamo che non era certo compito del Comune di Villaputzu occuparsi della viabilità alternativa, che ci permette ora di avviare i lavori più importanti, dopo la prima fase propedeutica di sistemazione del fondo».

Il comune è stato formalmente incaricato alla realizzazione del guado con delibera di Giunta regionale del 3 luglio scorso garantendo un finanziamento di 200mila euro.

L’impresa incaricata ha provveduto a far partire l’ordine di tutti i materiali necessari, con particolare riferimento ai tubi in calcestruzzo, fondamentali per il guado rialzato, nel frattempo, nei prossimi giorni verrà nuovamente sistemata la viabilità che attualmente stiamo utilizzando e che rimarrà aperta e percorribile parallelamente al cantiere nel quale verrà realizzato il guado rialzato, in modo da non interrompere l’attuale viabilità.

