È in corso a Villaputzu la consegna dei nuovi mastelli e sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Per il ritiro del materiale è possibile recarsi presso i parcheggi del Municipio, in via Leonardo da Vinci, dalle ore 8 fino alle ore 19. Da lunedì scorso la distribuzione prosegue. Domani mastelli e sacchetti possono essere ritirati dalle utenze con cognome dalla N alla R. Dal 28 al 31 gennaio dalle utenze con cognome dalla S alla Z

I cittadini dovranno presentarsi al punto di ritiro muniti di tessera sanitaria e documento di identità del titolare dell'utenza.

Per il ritiro del materiale bisogna andare ai parcheggi del Municipio, in via Leonardo da Vinci.

© Riproduzione riservata