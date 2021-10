Voleva acquistare un robot da cucina a un prezzo particolarmente vantaggioso ma in effetti, come spesso accade, dietro il grande affare si nasconde un raggiro. È quanto capitato a un 57enne residente a Villaputzu che, pensando di comprare un Bimby a 160 euro, ha effettuato un bonifico per l’importato pattuito a una 30enne di Santadi, contattata attraverso una nota piattaforma online. L’oggetto non è mai stato spedito ma il truffato ha potuto documentare minuziosamente le trattative e il fatto che il robot non fosse arrivato.

La donna è stata denunciata per truffa aggravata dai carabinieri di Villaputzu.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata