Finalmente, dopo tanti anni e tanto lavoro, Villaputzu ha il suo nuovo PUC. È infatti arrivato il responso ufficiale e l’approvazione definitiva da parte della Regione Sardegna del Piano Urbanistico Comunale attesa da più di 20 anni.

«Un risultato straordinario e per certi versi storico per il nostro paese. Il PUC - dice il sindaco Sandro Porcu - rappresenta uno strumento fondamentale per lo sviluppo socio-economico del paese, nel rispetto delle diverse esigenze della collettività e ci permetterà di affrontare e di risolvere anche i numerosi problemi che riguardano l'urbanistica e in generale l’edilizia. Con il PUC daremo finalmente risposte concrete alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e delle imprese locali. Gli obiettivi più generali e principali del nostro PUC sono quelli di strutturare un'offerta turistica complementare a quella balneare, la salvaguardia ambientale, del suolo, delle risorse e dei sistemi naturali, salvaguardare ed incentivare le produzioni tipiche locali, ristabilire la connessione e la continuità urbana tra le diverse polarità urbane come Santa Maria e Porto Corallo e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico di Villaputzu».

«Condividiamo questo importantissimo risultato con l’ufficio tecnico - aggiunge il sindaco Sandro Porcu - che ha lavorato tanto e benissimo per questo risultato e i tecnici esterni incaricati per la redazione del PUC, capitanati dall’ingegnere Gianluca Frau che hanno svolto un ottimo lavoro. L’approvazione definitiva del PUC è senza alcun dubbio l’obiettivo più importante raggiunto dalla nostra amministrazione comunale. Il PUC di Villaputzu non è sicuramente uno strumento perfetto, per questo sarà importante migliorarlo nel tempo, ma di sicuro è un’ottima base di partenza, infatti da oggi può nascere la vera rinascita e lo sviluppo del paese che per troppo tempo è rimasto bloccato».

