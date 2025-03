Domenica 9 marzo a Villaputzu la gran chiusura del carnevale del Sarrabus con carri allegorici, maschere, musica e zeppole.

Il via alle 16 con la sfilata in via Nazionale e poi, a seguire, dj set in piazza Leonardo Da Vinci. Sempre in piazza saranno premiati i migliori carri (800 euro al primo, 600 euro al secondo e 400 al terzo) e i gruppi a piedi. Premi anche per la maschera più bella e la più simpatica.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, è dedicato alla memoria di Ale Massessi, il dj di Villaputzu scomparso nel novembre del 2021 che ogni anno organizzava il carnevale con infinita passione e tanta energia.

