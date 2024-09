Il miele è stata sempre una ricchezza per il Sarrabus. E proprio il Sarrabus ospita domani, 21 settembre, la prima edizione di “Villaputzu – Città del Miele”. Una occasione per conoscere da vicino le qualità dei tanti e diversi mieli del territorio e dell’intera isola. Il Comune di Villaputzu, in collaborazione con gli apicoltori locali, il gruppo di azione locale Sole Grano Terra - Sarrabus Gerrei e Campidano di Cagliari (GAL SGT) e Laore, dedicherà la giornata alla promozione della realtà apistica territoriale. Ad aprire la giornata, alle 9, sarà il convegno “Api, ambiente e biodiversità”, nei locali dell’ExMu, l’ex municipio in piazza Marconi, coordinato dalla direttrice del GAL SGT Silvia Doneddu.

La serata, a partire dalle 19, sarà invece dedicata alla prima edizione della “Fiera del Miele” che si terrà nella piazza Marconi. Oltre a scoprire diversi mieli e conoscere i loro produttori, sarà possibile partecipare a degustazioni guidate e approfondimenti sul tema. Nel corso della serata gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Dessì (indirizzo Enogastronomico e Agrario), guidati dai loro insegnanti, saranno impegnati nella realizzazione di piatti che avranno come ingredienti principali il miele e i suoi derivati, anche la scuola superiore quindi, insieme all’Istituto Comprensivo che già dallo scorso anno scolastico ha avviato una serie di attività per conoscere meglio le api e il loro mondo, sarà tra i protagonisti della manifestazione.

Dal 2023 Villaputzu è entrato a far parte della rete nazionale “Città del Miele”, un’associazione che raggruppa i comuni italiani considerati dall'apicoltura nazionale sedi storiche per la promozione e la salvaguardia delle attività apistiche e dei mieli. Promuovere e tutelare la qualità dei mieli italiani, salvaguardare le risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche e storiche legate ai territori con vocazione all'apicoltura e diffondere i valori di qualità delle attività di apicoltura nella loro tradizione, cultura e rispetto dell'ambiente, questi sono gli obiettivi dell’associazione, alla quale hanno già aderito 50 città italiane.

«Aver aderito alla rete "Città del miele" per noi è un grande orgoglio - ha spiegato Sandro Porcu, sindaco di Villaputzu. - Significa tutelare e promuovere un’eccellenza territoriale, le nostre tradizioni, la nostra cultura, ma è anche un impegno sul tema della salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità, senza i quali non c’è miele e non c’è vita. Questa prima edizione dell’evento promette già di essere molto interessante, sarà occasione per fare rete in un settore così importante sotto tanti punti di vista, l’obiettivo- ha concluso il sindaco Porcu - è quello di farla crescere, affinché diventi un appuntamento fisso per Villaputzu e per il Sarrabus».

Soddisfazione anche per il presidente del GAL SGT Antonino Arba: «Siamo felici e orgogliosi di aver partecipato attivamente alla prima edizione di questo importante evento. Nel nostro ruolo di promotori delle eccellenze del territorio siamo stati un ponte tra il comune di Villaputzu, la sapienza dei nostri soci apicoltori e l’agenzia Laore che partecipa al convegno con i suoi esperti e offre supporto tecnico per l’organizzazione delle degustazioni guidate». Tra i principali promotori dell’iniziativa, Franco Anedda, apicoltore di Villaputzu, socio del GAL SGT e di ApiPro: «In questo periodo di crisi per le aziende apistiche, tra cambiamenti climatici e l'invasione di miele di dubbia provenienza, è indispensabile far conoscere l'importanza che hanno le api per l'ambiente e insegnare ai consumatori a riconoscere la qualità dei prodotti dell'alveare. Questo evento è aperto quindi non solo ai professionisti del settore ma a tutte le persone curiose che desiderano approfondire la conoscenza del mondo delle api».

Il convegno di sabato sul miele, avrà per relatori rappresentanti dell’Istituto comprensivo di Villaputzu, Massimo Carpinteri (AMI Ambasciatori del Miele), parlerà sul tema "Conoscere e valorizzare i mieli della Sardegna"; Massimo Licini (Tecnico Apistico Laore Sardegna), interverrà su "Le api da miele, storia dell’apicoltura in Sardegna"; Daniela Di Leva (Tecnico Apistico Laore Sardegna), su "Le altre Api, apoidei solitari e biodiversità", Michela Pusceddu (Dip. di Agraria- Sezione Apicoltura- Università di Sassari) , su "Monitoraggio Vespa Calabro e Vespa Velutina Orientalis in Sardegna, progetto ALIEM VIGIL progetto GENAPIS.IT.2"; Greca Nathascia Meloni (Antropologa) parlerà sui Cambiamenti climatici e biodiversità e Danilo Argiolas (ApiPro Sardegna), su " Il Comitato promotore DOP Miele di Sardegna". Seguiranno gli interventi conclusivi e il dibattito.

