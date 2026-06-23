Sarà operativo da giovedì 25 giugno a Villaputzu l’ufficio postale mobile. Lo ha comunicato il sindaco di Villaputzu Pierpaolo Piu dopo che lo stesso aveva condotto (e vinto) la battaglia per garantire i servizi delle poste ai cittadini di Villaputzu durante il periodo di chiusura per lavori.

«Si tratta di un primo importante risultato ottenuto – ha detto Piu - grazie all'impegno congiunto delle istituzioni coinvolte e all'attenzione dimostrata da Poste Italiane nei confronti delle esigenze del nostro territorio. Continueremo a monitorare attentamente la situazione affinché il servizio venga garantito nelle migliori condizioni possibili e con il minor disagio per cittadini, anziani e utenti».

In una nota questa mattina Poste Italiane ha spiegato che l’ufficio mobile garantirà ai cittadini il regolare svolgimento delle operazioni postali e finanziarie durante la chiusura della sede di via Nazionale per gli interventi previsti nell’ambito del progetto “Polis”. L’ufficio postale mobile, posizionato nei pressi della sede, fornirà tutti i servizi, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35, e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35.

Poste Italiane segnala che, durante il periodo dei lavori, saranno comunque a disposizione dei cittadini di Villaputzu anche le sedi di piazza Europa a Muravera e di via Nazionale a San Vito, ambedue disponibili dal lunedì al sabato.

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