Sopralluogo dei militari questa mattina in prossimità del ponte di ferro tra Muravera e Villaputzu che capire se c’è (o meno) la possibilità di realizzare un ponte militare lungo il guado. L’opera consentirebbe di ricollegare (temporaneamente) Villaputzu con gli altri centri del Sarrabus. Da quando il ponte è stato chiuso dalla Provincia, infatti, per raggiungere Villaputzu è necessario percorrere circa venti chilometri tra vecchia e nuova 125.

«Nel ringraziare l'Esercito per la rapidità di risposta alla richiesta di queste necessarie verifiche – ha sottolineato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu al termine del sopralluogo - restiamo in attesa di avere, nei prossimi giorni, notizie in merito alla fattibilità di un ponte militare, dei suoi costi e delle tempistiche per una sua eventuale realizzazione. Ringraziamo il Prefetto per aver autorizzato l’interessamento dell’Esercito».

Porcu ha aggiunto che «parallelamente a questo si continuano a cercare alternative per un passaggio in sicurezza in alveo anche attraverso la soluzione prevista inizialmente che, ricordiamo, prevedeva la realizzazione di un guado rialzato».

